Beschädigter Geldautomat in Mainz ist entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Von dem Geldautomaten in Mainz, der bei einer Explosion schwer beschädigt wurde, geht keine Gefahr mehr aus. Er wurde erfolgreich entschärft, wie die Polizei am Sonntagabend per Twitter mitteilte. Die Sperrung wurde aufgehoben, das Evakuierungsgebiet könne wieder betreten werden. Unbekannte hatten den Automaten an Ostersamstag in die Luft gesprengt, waren aber nicht an das Geld gekommen. In dem Gerät wurden aber noch Sprengstoffreste vermutet - daher waren nun die Experten im Einsatz.