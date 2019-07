53 rechtsextremistische Straftaten an Schulen 2017/18

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - 53 rechtsextremistische Straftaten an Schulen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz im Schuljahr 2017/18 registriert. Dabei ging es vor allem um Hakenkreuze an Schulgebäuden sowie um das Versenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, fremdenfeindlicher Symbole und Parolen in Messenger-Diensten auf dem Smartphone. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor.

In 21 Fällen waren die Tatverdächtigen Schüler, in einem Fall ein ehemaliger Schüler. In den anderen Fällen wurden keine Verdächtigen gefunden.