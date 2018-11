19-Jähriger dringt in Schlafsaal von Kindergruppe ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alzey (dpa/lrs) - Ein 19-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag in den Schlafsaal einer Kinder- und Jugendgruppe in der rheinhessischen Kleinstadt Alzey eingedrungen. Er habe ein 13-jähriges Mädchen belästigt und geweckt, teilte die Polizei mit. Zu sexuellen Handlungen sei es nicht gekommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz kam der junge Mann in Untersuchungshaft, wegen des Verdachts eines Versuchs des sexuellen Missbrauchs von Kindern. In dem Gebäude übernachteten rund 50 Teilnehmer einer Kinder- und Jugendfreizeit zwischen 6 und 18 Jahren.