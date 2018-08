Mutmaßlicher Serieneinbrecher gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Maintal (dpa/lhe) - Einen mutmaßlichen Serieneinbrecher hat die Polizei in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) festgenommen. Der Radler habe sich in der vergangenen Woche "auffällig umliegende Häuser" angesehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 24-Jährige aus Offenbach stehe im Verdacht, im Juni mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten in Rodgau, Rödermark, Dietzenbach und Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) begangen zu haben. Sein mutmaßlicher Komplize, mit der 24-jährige Offenbacher weitere Einbrüche begangen haben soll, sitzt den Angaben zufolge bereits in einer Justizvollzugsanstalt.