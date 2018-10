19-Jähriger bei Streit mit Messer niedergestochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maintal/Offenbach (dpa/lhe) - Ein 19 Jahre alter Mann ist bei einem Streit mit einem Messer niedergestochen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort operiert, wie die Polizei in Offenbach am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber wenige Stunden später den Behörden. Der 20-Jährige kam in Untersuchungshaft. Um was es bei dem Streit in der Wohnung in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) am Samstag ging, war zunächst unklar.