Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor: Mehr Verfahren 2018

Magdeburg (dpa/sa) - Der Zoll in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr mehr Verfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet als 2017. Es seien 2883 Straf- und 712 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen illegaler Beschäftigung eröffnet worden, teilte das Hauptzollamt Magdeburg am Dienstag mit. Im Vorjahr waren es rund 250 Verfahren weniger. Zudem konnten den Angaben zufolge 2018 mehr Verfahren als noch 2017 erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurden Geldstrafen in Höhe von rund 793 000 verhängt. 2017 waren es rund 41 000 Euro weniger.