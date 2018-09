Verurteilte Diebin am Magdeburger Hauptbahnhof geschnappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine per Haftbefehl gesuchte 23-jährige Diebin ist am Magdeburger Hauptbahnhof geschnappt worden. Bundespolizisten kontrollierten die Frau am Sonntagmorgen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen sie vorlag, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie war wegen Diebstahls zu 20 Tagen Haft oder einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilte worden. Da die Frau nicht zahlen konnte, wurde sie in ein Gefängnis gebracht.