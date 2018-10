Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine 14-Jährige und eine 39-Jährige sind in Magdeburg möglicherweise sexuell missbraucht worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, wie sie am Sonntag mitteilte. Am Samstagabend soll eine 14-Jährige in der Nähe der Herbstmesse von zwei Männern sexuell missbraucht worden sein. Die Jugendliche kam noch am Abend in ein Krankenhaus. Sie stand unter Drogen und war betrunken. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

Bereits am Freitagabend wurde eine 39-Jährige bewusstlos, als ihr nach eigener Aussage auf den Kopf geschlagen wurde, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau aufwachte, war ihre Hose geöffnet. Sie war ebenfalls betrunken und wurde medizinisch untersucht.