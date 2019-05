Unbekannte treten auf 24-Jährigen in Schnellrestaurant ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben in einem Schnellrestaurant in Magdeburg einen 24-Jährigen verprügelt. Am späten Freitagabend bat ein unbekannter Mann den 24 Jahre alten Magdeburger um Geld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Angesprochene nichts herausgab, ging der Unbekannte, kam aber nach den Angaben wenig später zurück und prügelte auf den 24-Jährigen mit der Faust ein. Anschließend kamen demnach etwa sechs bis acht Komplizen des Angreifers hinzu. Sie prügelten und traten ebenfalls auf das Opfer ein. Ein Angestellter des Restaurants vertrieb die Angreifer. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ambulant behandelt werden.