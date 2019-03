Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Magdeburg einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn in die Luft gesprengt, aber keine Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Automat am Haltepunkt Magdeburg-Salbke durch Pyrotechnik zur Explosion gebracht und zerstört worden. Den Tätern sei es jedoch nicht gelungen, an die Geldkassetten zu kommen, hieß es. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.