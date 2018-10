Unbekannte brechen in Diskothek ein: 25 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Einbruch in eine Diskothek in Magdeburg haben Unbekannte einen Schaden von 25 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, entwendeten sie DJ- und Tontechnik, mehrere Kabel und ein Laptop. Außerdem knackten sie einen Zigarettenautomaten und nahmen den Inhalt mit. Noch sei nicht klar, wann die Täter, die durch die Hintertür in den Club eingebrochen waren, genau zuschlugen. Der Schaden sei erst am Dienstagabend festgestellt worden. Nach Angaben der Polizei liegt die Tatzeit zwischen dem 2. und dem 9. Oktober.