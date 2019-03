Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben im Magdeburger Ortsteil Stadtfeld Ost mehrere Hauswände mit Farbe beschmiert. Von dem Schmierereien in der Nacht zu Donnerstag waren Gebäude an verschiedenen Orten betroffen, wie die Polizei erst am Freitag mitteilte. Demnach schließen die Polizisten einen politischen Hintergrund nicht aus. So sei unter anderem das Symbol Hammer und Sichel gesprüht worden.