Täter erbeutet mehrere Tausend Euro bei Überfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Magdeburg hat der Täter mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Der Mann war bisherigen Erkenntnissen zufolge am Samstagabend noch während der Öffnungszeit durch ein Fenster in den Markt geklettert und versteckte sich bis Ladenschluss, wie die Polizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte.

Als die Mitarbeiter Richtung Büro gingen, bedrohte der Maskierte sie mit einem Hammer und forderte Geld. Die 23 und 30 Jahre alten Supermarktmitarbeiter gaben ihm das Geld aus dem Tresor, aus einem weiteren Depot bediente sich der Täter selbst. Anschließend flüchtete er mit dem Bargeld durch ein Fenster auf ein angrenzendes Firmengelände. Der Einsatz eines Fährtensuchhundes blieb ohne Erfolg.