Streit zwischen Männern: Unbeteiligte 81-Jährige verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern so eskaliert, dass eine unbeteiligte 81-Jährige von einem geworfenen Pflasterstein getroffen worden ist. Am Montagnachmittag gerieten die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer aus bislang unbekannten Gründen aneinander, wie die Polizei mitteilte. Der Ältere soll dem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, der Getroffene flüchtete und stieg in eine Straßenbahn. Daraufhin warf der 23-Jährige den Pflasterstein gegen eine Seitenscheibe der Bahn. Die berstende Scheibe sorgte für Schnittverletzungen am Ohr der 81-Jährigen. Die Seniorin und der 20-Jährige wurden in einem Rettungswagen behandelt.