Strafe nicht angetreten: Mann wird nach Zugfahrt verhaftet

Magdeburg (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat am Magdeburger Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Dieb gefasst. Der 25-Jährige war Montagabend ohne Fahrkarte im Regionalexpress von Oschersleben nach Magdeburg unterwegs, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Er wollte auch nichts zu seinen Personalien sagen. Bei der Überprüfung in der Landeshauptstadt wurde klar, dass das Amtsgericht Oschersleben den Mann im März wegen Diebstahls verurteilt hatte. Er sollte entweder 300 Euro Strafe zahlen oder für 20 Tage ins Gefängnis. Da der Mann die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er ins Gefängnis nach Burg gebracht. Auch wegen eines neuerlichen Diebstahls wurde schon nach dem 25-Jährigen gesucht.