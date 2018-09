Sachsen-Anhalter geben mehr als 130 Waffen zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im Rahmen einer bundesweiten Amnestie sind in Sachsen-Anhalt 134 Waffen zurückgegeben worden. Darunter seien 129 Schusswaffen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Zudem seien fünf Hieb- und Stichwaffen sowie 3644 Stück Munition zurückgegeben worden. Die bundesweite, einjährige Waffenamnestie bis Ende Juni war vor allem ausgerichtet auf die straffreie Rückgabe illegaler Waffen. In Sachsen-Anhalt wurden den Angaben zufolge aber überwiegend legale Waffen zu den Behörden gebracht. Dennoch erklärte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU): "Jede illegale Schusswaffe, die nicht mehr im Umlauf ist, ist ein Gewinn für unsere Sicherheit."