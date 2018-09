Randalierender Schwarzfahrer in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Gegen einen randalierenden Schwarzfahrer ist in Magdeburg Haftbefehl erlassen worden. Der 21-Jährige hatte am Dienstag in einem Bus eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen und einen Kontrolleur gebissen. Er sei nun zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war zunächst aus dem Bus geflohen. Da er dabei seinen Rucksack samt Ausweis verlor, konnten ihn Polizisten noch am Dienstagabend aufspüren. Der Mann muss sich wegen Beförderungserschleichung, Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.