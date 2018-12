Polizei entdeckt größere Mengen an Drogen bei 28-Jährigem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei in Magdeburg hat in einer Wohnung und einem Kleingarten eines 28-Jährigen größere Mengen Drogen entdeckt. In der Zwei-Raum-Wohnung, in der auch die Freundin des mutmaßlichen Drogendealers sowie das gemeinsame Kind lebten, fanden die Beamten 1000 Gramm Marihuana, 150 Gramm Amphetamine und 40 Gramm Kokain, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Außerdem wurden Bargeld in vierstelliger Höhe und eine sogenannte Pfeffergel-Pistole sichergestellt. In der Gartensparte des 28-Jährigen fanden die Beamten darüber hinaus Reste von Marihuana. Die Objekte wurden bereits am Montag durchsucht.