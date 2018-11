Nach Automatensprengungen: Spur führt in die Niederlande

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach mehreren Attacken auf Geldautomaten hat die Polizei in Magdeburg eine heiße Spur zu den mutmaßlichen Tätern. Die Fährte führe die Ermittler in die Niederlande, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Ende Mai sowie Mitte November Zimmer oder Wohnungen an Niederländer mit marokkanischer Abstammung vermietet hätten.

Am 1. Juni sprengten Unbekannte zwei Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale in Magdeburg. Den Angaben zufolge erbeuteten sie mehrere zehntausend Euro. Am 14. November wurden zwei Automaten im Norden von Magdeburg bei einem Aufbruchsversuch stark beschädigt. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei vermutet Zusammenhänge zwischen den Taten. Auch in anderen Bundesländern sollen die Gesuchten Geldautomaten gesprengt haben.