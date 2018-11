Mutmaßlicher Fahrraddieb zwei Mal erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist in Magdeburg binnen weniger Stunden gleich zwei Mal binnen von aufmerksamen Zeugen ertappt worden. Zunächst wurde der 33 Jahre alte Verdächtige am Montagvormittag von zwei Männern gestoppt, als er mit ihren beiden geknackten Rädern wegfahren wollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Duo seine Räder gemeinsam mit einem Alarmschloss gesichert - und genau diesen Alarm wenige Minuten später gehört. Die rechtmäßigen Fahrradbesitzer liefen dem 33-Jährigen nach und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls und die Personalien auf und ließen ihn gehen - nur um ihn zweieinhalb Stunden später an einem zweiten Tatort wiederzusehen. Dorthin wurde die Polizei gerufen, weil ein weiterer Zeuge den Mann dabei beobachtetet hatte, wie er ein durchtrenntes Fahrradschloss in seinem Rucksack verstaute. Darauf angesprochen, ging der Verdächtige in den Keller eines nahen Gebäudes, versteckte sein Gepäck und lief auf dem Rückweg der Polizei direkt in die Arme. Dieses Mal wurde der Mann festgenommen, nach der Befragung aber wieder freigelassen.