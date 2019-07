Maskiertes Trio stiehlt Halle-Flagge aus Kleingarten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Drei Maskierte sind in Magdeburg in einen Kleingarten eingedrungen, um eine Fahne der Stadt Halle zu stehlen. Dabei gingen die Täter äußerst brachial zu Werke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen ging das maskierte Trio am Sonntag zielgerichtet auf den Fahnenmast zu, trat ihn um und schnitt die Flagge der Saalestadt ab. Der 53 Jahre alte Kleingärtner und Fahnen-Besitzer versuchte vergeblich, einzugreifen. Die Täter konnten mit der erbeuteten Fahne unerkannt flüchten.

Ein ähnlicher Fall sei ihr aus den vergangenen Monaten nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Hintergründe oder Motive für die seltsame Aktion waren zunächst nicht bekannt. Ein Bezug zum Fußball könne nicht ausgeschlossen werden, die Fahne habe jedoch keinen Bezug zum Halleschen FC (HFC) aufgewiesen, hieß es. Einige Fangruppen der beiden Drittliga-Clubs HFC und FC Magdeburg sind verfeindet.