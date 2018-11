Maskiertes Duo scheitert bei Angriffen auf Geldautomaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind Maskierte beim Aufhebeln von Geldautomaten in zwei Bankfilialen gescheitert. Das bislang unbekannte Duo hatte in der Nacht zum Mittwoch beide Geräte stark beschädigt, aber keine Beute gemacht, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Ein Fährtensuchhund konnte die Ermittler nicht auf die Spur der Täter bringen. Videoaufzeichnungen zeigen, dass beide mit Sturmhauben maskiert waren. Sie trugen blaue Jacken mit Reflektoren an den Schultern, schwarze Hosen und graue Handschuhe. Die Polizei sucht nach Zeugen.