Mann nach Flaschen-Attacken auf Passanten verhaftet

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Mann soll in Magdeburg zweimal Passanten mit abgebrochenen Bierflaschen bedroht und verletzt haben. Gegen den 27-Jährigen wurde am Samstagabend Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige am späten Freitagabend zuerst in der Innenstadt ohne erkennbaren Grund einen 47-Jährigen mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen haben. Als sie abbrach, soll er versucht haben, auf den 47-Jährigen einzustechen. Der attackierte Passant wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei nahm den Verdächtigen mit auf das Revier. Nach der Feststellung der Identität und einem positiven Test auf Alkohol und Drogen kam der 27-Jährige wieder frei. Kurz darauf soll er in der Innenstadt erneut mit einer Bierflasche auf Passanten eingeschlagen haben. Dabei wurde ein 32 Jahre alter Mann am Arm verletzt. Der Verdächtige wurde wieder gefasst und blieb bis zur Entscheidung des Haftrichters in Polizeigewahrsam.