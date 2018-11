Mann mit Drogen entgeht Haftantritt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Mann mit Drogen und der Aufforderung zum Haftantritt ist der Bundespolizei in Magdeburg ins Netz gegangen. In der Nähe des Hauptbahnhofes hätten die Beamten den 38-Jährigen am Mittwoch kontrolliert und dabei sieben Gramm Speed gefunden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Auf der Wache fanden die Polizisten noch einen Brief der Staatsanwaltschaft Magdeburg, in dem der Mann zu einer Strafzahlung aufgefordert wurde. Diese hatte er jedoch nie beglichen und hätte eigentlich in Haft gemusst. Daraufhin zahlte der Mann die Strafe umgehend und konnte als freier Mann die Dienststelle verlassen.