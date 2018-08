Mann bei Schlägerei mit Messer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist in Magdeburg ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten der Verletzten in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Magdeburg am Dienstagmorgen mitteilte. Er habe zunächst in Lebensgefahr geschwebt. Ob der Verletzte stabilisiert werden konnte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Beamten hätten am Montagabend am Hasselbachplatz fünf Männer vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen trafen zwei Gruppen aufeinander, die mit verschiedenen Gegenständen aufeinander los gingen. Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung insgesamt beteiligt waren, war zunächst unklar. Auch die Hintergründe dafür waren zunächst nicht bekannt.