Magdeburger hat zwei Cannabisplantagen im Schlafzimmer

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Magdeburger hat in zwei Zelten in seinem Schlafzimmer Cannabis gezüchtet. Bei dem 31-Jährigen wurden am Dienstag 50 der Pflanzen entdeckt, aus denen Rauschmittel hergestellt werden können, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten wurden von einem Zeugen informiert und rückten mit Durchsuchungsbeschluss zur Wohnung im Stadtteil Stadtfeld-Ost an. Sie fanden in der Wohnung außerdem noch Zubehör zur Anzucht, eine gekühlte Dose mit gemahlenen Pflanzen und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Die Polizei nahm die Pflanzen und die Waffe mit und zeigten den 31-Jährigen an.