Landgericht Magdeburg nach Bombendrohung evakuiert

Magdeburg (dpa/sa) - Das Landgericht in Magdeburg ist am Freitagmorgen nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Drohung sei per Mail eingegangen, teilte die Polizei in Magdeburg mit. Mit Hilfe eines Sprengstoffhundes sollte nach möglicherweise explosiven Stoffen gesucht werden.

Zeitweise war die Halberstädter Straße vor dem Gericht gesperrt. Inzwischen rolle der Verkehr aber wieder, hieß es. Wie viele Menschen im Gebäude waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuerst hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet. Bombendrohungen gab es auch gegen die Landgerichte in Potsdam, Erfurt, Wiesbaden und Kiel.