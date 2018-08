Konstantes Falschgeld-Aufkommen in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Im ersten Halbjahr 2018 sind in Sachsen-Anhalt rund 400 falsche Euro-Banknoten in einem Gesamtwert von etwa 19 000 Euro entdeckt worden. Dazu seien 450 falsche Euro-Münzen im Wert von rund 300 Euro in den Zahlungsverkehr gelangt, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Magdeburg auf Nachfrage mit. Die Zahlen seien in etwa identisch mit denen des ersten Halbjahrs 2017. Am häufigsten tauchten 50-Euro-Blüten auf. Sie machten 71 Prozent der sichergestellten gefälschten Euro-Banknoten aus, 20-Euro-Scheine hatten einen Anteil von 18 Prozent. Bei den Münzen wurden die Zwei-Euro-Stücke an häufigsten gefälscht.