Graffitisprayer nach nächtlichem Hubschrauberflug gestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der Bundespolizei sind nach einem Hubschrauberkontrollflug in der Nacht zu Freitag zwei Graffitisprayer ins Netz gegangen. Die Besatzung habe zwei Männer in Magdeburg dabei beobachtet, wie sie sich im Stadtteil Salbke an einem abgestellten Zug zu schaffen machten. Daraufhin hätten die Beamten die Kollegen am Boden verständigt, teilte die Bundespolizei mit. Diese stellten die flüchtenden 20 und 29 Jahre alten Männer. Die beiden hatten den Angaben zufolge bereits gut 20 Quadratmeter Zugfläche beschmiert. Einer der Sprayer sei geständig, hieß es. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.