Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg sind drei Männer kurz nach einem Einbruch in eine Gaststätte von der Polizei gefasst worden. Das Trio im Alter von 17, 20 und 24 Jahren hebelte in der Nacht zum Sonntag ein Fenster des Lokals im Stadtteil Rothensee auf, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Die Männer nahmen Alkohol, Geschirr und ein Megaphon mit. Eine Alarmanlage sprang an. Die Polizei fand die Männer samt Diebesgut wenig von der Gaststätte entfernt.