Diebe nehmen Tresor und Zigaretten mit

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben aus einer Wohnung in Magdeburg einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Die Diebe brachen am Montag eine Wohnungstür auf und durchsuchten zunächst mehrere Schränke in verschiedenen Räumen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In einem der Zimmer fanden die Unbekannten einen Tresor und nahmen ihn mit. Auch ein paar Zigaretten steckten sie sich ein. Die Höhe der Beute war zunächst unklar.