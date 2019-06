Bundespolizisten erwischen Toilettengeld-Dieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Am Hauptbahnhof Magdeburg haben Bundespolizisten einen Einbrecher gestellt, der es wiederholt auf Toilettengeld abgesehen hatte. Der Mann verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen Zugang zu den öffentlichen Toiletten, die um diese Zeit mit einem großen Gitterrolltor verschlossen sind, wie die Bundespolizei am Freitag in Magdeburg mitteilte. Dort brach er eine Geldkassette auf und nahm das Kleingeld heraus. Als er den Tatort verlassen wollte, nahmen die Beamten ihn fest. Bei der Vernehmung erzählte er ihnen, dass er zwei Wochen zuvor schonmal auf ähnliche Weise zugeschlagen hatte.

In der Wohnung des 34-Jährigen fanden die Beamten Kleidung, die der Mann beim ersten Einbruch trug. Diese waren auf Videoaufnahmen gut zu erkennen. Insgesamt hat der Mann den Erkenntnissen der Bundespolizei 1400 Euro Toilettengeld erbeutet. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.