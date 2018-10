Betrunkene werfen Flaschen im Zug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Zwei betrunkene Männer haben in einem Zug mit Flaschen herumgeworfen. Zudem rauchten sie und beschmutzten den Zug, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die 27 und 30 Jahre alten Männer sollten am Sonntagabend am Magdeburger Hauptbahnhof auf Anweisung der Beamten die Bahn verlassen - die beiden wurden jedoch aggressiv und beleidigten die Polizisten. Der 27-Jährige landete in Handfesseln auf der Wache der Bundespolizei. Er hatte einen Atemalkoholwert von zwei Promille. Die beiden Männer erwarten nun mehrere Anzeigen.