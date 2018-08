Autofahrer flüchtet mit Tempo 150 vor der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg ist ein Autofahrer mit rasendem Tempo vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten wollten ihn am späten Samstagabend anhalten, er trat aber auf das Gaspedal und raste mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt, wie die Polizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Mehrfach überfuhr er rote Ampeln. Der 33-Jährige stoppte schließlich und lief zu Fuß weiter. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten ihn fassen. Ein Test ergab, dass der Mann Kokain genommen hatte. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ebenso ein Einhandmesser. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.