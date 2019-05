AfD-Landtagsabgeordneter bedroht und angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Landtagsabgeordneter der AfD ist laut Polizei in Magdeburg bedroht und geschlagen worden. Der 41-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Den Angaben zufolge wollte sich der Politiker am Freitag einen Überblick über die Demonstration der Klimabewegung "Fridays for Future" auf dem Domplatz in Magdeburg verschaffen. Dort habe ihn ein 32-Jähriger mit den Worten "Verpiss dich" aufgefordert, die Demo zu verlassen. Zudem habe ein weiterer Demonstrant den Abgeordneten abgedrängt und weggeschoben.

Kurze Zeit später hätten der 32-Jährige, ein 26-Jähriger sowie zwei Begleiter den 41-Jährigen und einen weiteren Landtagsabgeordneten der AfD in einem Restaurant bedroht. Der 26-Jährige habe dem 41-Jährigen beim Verlassen des Restaurants zudem gegen den Hinterkopf geschlagen. Der zweite Abgeordnete wurde nicht angegriffen. Die Polizei identifizierte drei mutmaßliche Täter und ermittelt wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung.

Die AfD-Fraktion teilte auf Facebook mit, ihr bildungspolitischer Sprecher, Hans-Thomas Tillschneider, sei angegriffen worden.