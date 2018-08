57-Jähriger von Mitbewohner mit Messer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein 57 Jahre alter Mann ist in einer sozialen Wohneinrichtung in Magdeburg von einem Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Magdeburger kam am Samstagabend mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Gegen den 59-Jährigen liegt zudem bereits ein Haftbefehl wegen Drogenkriminalität vor, wie es hieß.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Männer, die sich ein Zimmer in der Einrichtung teilen, gestritten. Dabei soll der 59-Jährige das Messer gezückt haben und seinen zwei Jahre jüngeren Mitbewohner verletzt haben. Der Angegriffene flüchtete zu einer Mitarbeiterin der Einrichtung. Sie informierte die Polizei.