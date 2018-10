37-Jähriger in Magdeburg zusammengeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben einen 37-Jährigen am Magdeburger Hasselbachplatz zusammengeschlagen. Der Mann sei am Samstagmorgen zu Boden gestoßen und dann geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige wurde im Gesicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten. Nach Zeugenaussagen soll es sich um vier Männer handeln. Auslöser des Streits soll den Angaben zufolge die Frage nach einer Zigarette gewesen sein. Als der 37-Jährige verneinte, hätten die Angreifer auf ihn eingeschlagen.