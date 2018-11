Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lutherstadt Wittenberg (dpa/sa) - Unbekannte haben das Flüchtlingsboot in Lutherstadt Wittenberg in Brand gesteckt und vollständig zerstört. Das Boot war im Rahmen der Weltausstellung Reformation 2017 als Exponat in der Stadt aufgestellt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf dem 15 Meter langen Boot waren im Jahr 2013 244 Menschen von Libyen nach Sizilien geflüchtet. Die Polizei hat den Brandort abgesperrt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg zu melden.