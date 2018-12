Nach Online-Verabredung: Unbekannter raubt Handy

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisleben (dpa/sa) - Bei dem Versuch, ihr Handy zu verkaufen, ist eine 51 Jahre alte Frau an Heiligabend in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) von einem Unbekannten beraubt worden. Die 51-Jährige habe sich mit einem Mann über ein Onlineportal im Bereich des Schloßplatzes zum Verkauf des Mobiltelefons verabredet, teilte die Polizeidirektion Süd am Dienstag mit. Nach kurzen Verhandlungen habe ihr der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, sich das Handy geschnappt und sei geflohen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.