Durchsuchungen bei mutmaßlichen Drogenhändlern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisleben (dpa/sa) - Bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Drogenhändler hat die Polizei im Landkreis Mansfeld-Südharz sechs Wohnungen durchsucht und ist fündig geworden. Auch im benachbarten Salzlandkreis suchten Beamte am Montagnachmittag in einer Wohnung nach Hinweisen auf den Handel mit Betäubungsmitteln, wie die Polizei in Eisleben am Dienstag mitteilte. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Drogen gefunden und beschlagnahmt, darunter Marihuana, Amphetamin und Ecstasy-Tabletten. Auch eine Gasdruckpistole und Feinwaagen wurden sichergestellt. Ermittelt wird gegen Deutsche im Alter zwischen 22 und 49 Jahren. Die durchsuchten Wohnungen liegen in Aschersleben, Rottleberode, Uftrungen, Hettstedt und Eisleben.