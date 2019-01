Betrunkener Vater fährt zu betrunkener Tochter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisleben (dpa/sa) - Ein besorgter Vater ist betrunken zu seiner ebenfalls alkoholisierten Tochter in ein Krankenhaus in Eisleben (Mansfeld-Südharz) gefahren und von der Polizei erwischt worden. Die 46 Jahre alte Tochter hatte am Samstag beim Ausparken ein Auto gerammt und war geflüchtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamten trafen die Frau kurze Zeit später zu Hause an und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 3,8 Promille. Die Polizisten nahmen die 46-Jährige daraufhin ins Krankenhaus mit, um den Alkoholwert in ihrem Blut kontrollieren zu lassen. Kurze Zeit später fuhr ihr Vater zu ihr in die Klinik. Die Beamten stellten fest, dass er ebenfalls betrunken war. Der Mann hatte 2,6 Promille Atemalkohol.