30-Jähriger sticht Mutter nieder: Lebensgefahr

Lünen (dpa/lnw) - Bei einem Familienstreit in Lünen hat ein 30 Jahre alter Mann seine Mutter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Sohn habe mehrfach auf die 62-Jährige eingestochen und ihr schwerste Verletzungen am Oberkörper beigebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 30-Jährigen. Zu seiner Nationalität machte die Polizei keine Angaben.

Zu dem Streit war es am Donnerstag in der Wohnung der Eltern gekommen, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel. Der Sohn habe wohl von seinen Eltern die geforderte Unterstützung nicht bekommen, sei darüber wütend geworden und habe zum Messer gegriffen. Vom Vater alarmierte Nachbarn hätten die Polizei gerufen. Der 30-Jährige habe sich, ohne Widerstand zu leisten, festnehmen lassen. Die Frau schwebte den Angaben zufolge auch am Freitag noch in Lebensgefahr.