Urteil im Prozess um Babytod von Soltau

Lüneburg (dpa/lni) - Im Prozess gegen eine Mutter um den grausamen Tod ihres Babys in Soltau soll heute das Urteil fallen. Die 25-Jährige soll im Dezember 2016 ihre damals vier Monate alte Tochter in Soltau erstickt und ihr dann den Kopf abgetrennt haben. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer Anfang der Woche eine Haftstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten wegen Totschlags. Der Verteidiger sah anders als die Anklage einen minder schweren Fall des Totschlags und plädierte auf eine angemessene Strafe - das Gesetz sieht bis zu zehn Jahre Haft vor.

Sie habe sich und ihre Tochter umbringen wollen, sagte die Angeklagte aus. Als sie aufgewacht sei, habe das Kind tot im Bett gelegen. Einer von zwei psychiatrischen Gutachtern erkannte bei der Frau auf eine schwere Persönlichkeitsstörung, der andere sah dafür keine Anzeichen.

Das Landgericht hatte die aus Eritrea stammende Frau im vergangenen Jahr zu lebenslanger Haft wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt, der Bundesgerichtshof hob die Entscheidung aber auf. Das Landgericht hätte die Verteidigung darauf hinweisen müssen, dass es die niedrigen Beweggründe anders als angeklagt begründen wollte. Auch der BGH bezweifelte jedoch nicht, dass die Frau ihr Kind getötet hat.