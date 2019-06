Urteil im Mordprozess um erstochene Ehefrau erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa) - Im Prozess gegen einen 48-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau könnte heute ein Urteil fallen. Der Mann soll die 40-Jährige laut Anklage im Mai vergangenen Jahres in Winsen (Luhe) mit mindestens acht Messerstichen heimtückisch getötet haben, weil sie sich von ihm trennen wollte. Für die Tat muss er sich seit November vor dem Landgericht verantworten. Der wie das Opfer aus Neubrandenburg stammende Mann soll laut Staatsanwaltschaft durch die unverschlossene Gartentür in das Haus seiner Frau gelangt sein, von der er getrennt lebte. Im Obergeschoss soll er sie dann angegriffen haben. Trotz der Rettungsmaßnahmen starb die Frau kurz nach der Tat in einem Hamburger Krankenhaus.