Drei Festnahmen nach Serie von Autodiebstählen

Lüneburg (dpa/lni) - Nach dem Diebstahl von mehr als einem halben Dutzend hochwertiger Autos in der Region hat die Polizei bei Lüneburg drei Männer festgenommen. Eine Zeugin habe die Tatverdächtigen am frühen Morgen in Vögelsen beobachtet und die Polizei gerufen, teilte ein Sprecherin am Freitag mit. Die in den Wochen zuvor verschwundenen Wagen waren alle mit sogenannten Keyless-Go-Systemen ausgestattet. Mindestens einer der drei am Freitag festgenommenen Männer komme nach ersten Ermittlungen für einen oder mehrere der Diebstähle als Täter in Frage, sagte die Polizeisprecherin. Bei den Männern sei Beweismaterial sichergestellt worden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauerten an.