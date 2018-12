Diebesbande soll mindestens 50 Einbrüche begangen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Zwei weitere mutmaßliche Mitglieder einer Diebesbande hat die Polizei in Wolfsburg festgenommen. Gegen die 23 und 27 Jahre alten Männer sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Gifhorn hatte bereits im September drei mutmaßliche Komplizen gefasst. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Bande steht laut Polizei im Verdacht, mindestens 50 Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Gifhorn, Celle, Goslar, Uelzen, Lüneburg, Wolfsburg, Hameln und Hildesheim sowie der Region Hannover begangen zu haben.