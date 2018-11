51 Jähriger kommt nach Messerattacke vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Nach einer Messerattacke vor einer Shisha-Bar in Uelzen kommt ein 51-Jähriger in dieser Woche vor Gericht. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann soll in der Silvesternacht 2017 einen anderen Gast mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt haben. Nur mithilfe von Passanten konnte der Verletzte flüchten. Danach soll der Angeklagte auch noch die Ehefrau des Opfers mit dem Messer bedroht haben. Der 51-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft, am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Lüneburg der Prozess gegen ihn.