Düsseldorf (dpa) - Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mehrere Sonderermittler nach dem Verschwinden von wichtigen Beweisstücken eingesetzt.

Ein Koffer und eine Hülle mit etwa 155 Datenträgern würden seit mehreren Wochen in der Kreispolizeibehörde Lippe vermisst, teilte Reul am Donnerstag in Düsseldorf mit.