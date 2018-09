Überfall auf 16-Jährigen: Polizei nimmt Jugendliche fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüdenscheid (dpa/lnw) - Nach einem Raubüberfall auf einen 16-Jährigen in Lüdenscheid sind zwei junge Männer festgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 14 und 16 Jahren sollen ihr Opfer von hinten niedergeschlagen und anschließend mit einer Pistole und einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Opfer konnte nach einer kurzen Rangelei fliehen und alarmierte die Polizei. Die Beamten erwischten die Jugendlichen daraufhin bei ihrer Flucht am Donnerstagabend und nahmen sie fest. Die beiden Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Raubes.