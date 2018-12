Wieder Bombendrohung: Einkaufszentrum in Heide geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heide (dpa/lno) - Wegen einer Bombendrohung ist am Donnerstag die Heider Marktpassage geräumt worden. Die Drohung war am Vormittag per E-Mail eingegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Bereich rund um das Einkaufszentrum sei abgesperrt, Spürhunde seien angefordert worden. Zuvor hatte die "Dithmarscher Landeszeitung" über den Fall berichtet.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Bombendrohungen an den vier Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. In Flensburg, Lübeck und Itzehoe waren darauf die Gebäude geräumt worden. In Kiel beließ es die Polizei dabei, das Landgericht mit Spürhunden abzusuchen. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.